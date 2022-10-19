Токио, , 09:35 — REGNUM В начале ноября в Сеуле состоится встреча парламентариев Южной Кореи и Японии. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.

Флаги Южной Кореи и Японии DarkCorsar

Согласно опубликованным данным, японская сторона выразила надежду на то, что предстоящее мероприятие поможет улучшению отношений между Сеулом и Токио. В частности, председатель японско-корейской парламентской ассоциации Нукага Фукусиро выразил желание оказать содействие в этом процессе.

Встречи парламентариев проводятся ежегодно, но они дважды переносились из-за пандемии коронавируса.

Известно, что в настоящее время парламентарии обсуждают возможность организации товарищеского футбольного матча в честь 20-летия Чемпионата мира по футболу, который в 2002 году совместно проводили Южная Корея и Япония. Также рассматривается проведение праздничной церемонии в честь 50-летия основания двух парламентских ассоциаций.