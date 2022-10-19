Южно-Сахалинск, 19 октября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Житель Южно-Сахалинска Виктор Островский не дождался повестки на мобилизацию и сам пришёл в военкомат, чтобы добровольно отправиться на специальную военную операцию в защиту Донбасса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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Виктор с родными почти два года прожили в Белгороде. В связи со сложившейся ситуацией были вынуждены вернуться на Сахалин. Мужчина служил срочником в военно-воздушных силах России.

«Это долг каждого мужчины — защищать свою семью, защищать родину. Не понимаю людей, которые уезжают или прячутся, получая повестки. Как говорится, кто, если не мы? Очень важно поддержать парней, которые сейчас на передовой, от этого зависит и наше будущее», — сказал Виктор Островский.

Некоторые знакомые пытались его отговорить от добровольного участия в спецоперации, а семья поддержала это непростое решение.

«Как бы трудно им не было, они относятся с пониманием. Вместе очень переживаем и за наших военнослужащих, и за мирное население и очень хотим, чтобы это быстрее закончилось и люди вернулись к нормальной жизни», — сказал доброволец.

Как сообщало ИА REGNUM, профильные министерства Амурской области займутся созданием Центра психологической поддержки для военнослужащих и их родственников.