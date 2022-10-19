Астана, , 09:32 — REGNUM Для того, чтобы в Казахстане не повторились январские беспорядки, нужно чтобы в стране восторжествовало верховенство закона. С таким заявлением 19 октября выступил на встрече с общественностью в Конаеве президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Беспорядки в Казахстане Иван Шилов © ИА REGNUM

«Из этой трагедии следует извлечь уроки и ни в коем случае не героизировать бандитов и террористов. А это, к сожалению, происходит, что чревато повторением подобных событий. Кто-то этого очень желает», — сказал президент.

Он отметил, что к нему продолжают поступать жалобы на действия правоохранительных органов: в этом году из 41 тыс. обращений — каждое четвёртое. По мнению Токаева, это подтверждает, что правовую реформу нужно продолжать.

Президент также напомнил, что амнистировал всех, кто во время беспорядков совершил незначительные преступления, но он считает, что нельзя «поднять на щит бандитов, убийц, мародеров». По его словам, скоро состоится суд над теми, кто «совершил государственную измену».

Напомним, в Казахстане 2 января начались протесты, которые потом переросли в беспорядки. Тогдашнего главу Комитета национальной безопасности республики Карима Максимова сняли с поста главы Комитета национальной безопасности 6 января и задержали. Позже были проведены замены в руководстве КНБ.

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