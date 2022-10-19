Белгород, , 09:32 — REGNUM В Белгородской области собран первый миллион тонн сахарной свёклы, сообщает 19 октября пресс-служба правительства региона.

Свёкла Александр Погожев © ИА REGNUM

Установившаяся благоприятная погода позволяет работать в полях. Аграрии уже собрали 1,035 млн тонн корнеплодов, вывезли на переработку 825 тысяч тонн. Всего предстоит убрать почти 60 тысяч гектаров свёклы, сейчас освоено 35% площадей.

Средняя урожайность составляет 503 центнера с гектара, что выше результата 2021 года на аналогичную дату — 419 ц/га.