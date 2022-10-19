Якутск, , 09:37 — REGNUM Обереги из конского волоса начали делать в Якутске. Ими намерены снабжать мобилизованных жителей республики, сообщил «Якутск вечерний».

Куклы-обереги Анна Горохова © ИА REGNUM

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Уже изготовлена более 200 таких изделий, к ним прикреплены специальные петли. Размер оберегов около 5 см. Делают их народные мастера под руководством Национального центра «Симэх».

Как сообщало ИА REGNUM, призывные мероприятия на участие в спецоперации в защиту Донбасса завершатся в Якутии в ближайшие дни, заявил 19 октября в передаче «Прямой разговор» глава республики Айсен Николаев.