Херсон, 19 октября 2022, 09:31 — REGNUM Около 200 тысяч жителей Херсонской области включены в систему социального обеспечения и получают необходимые выплаты. Систему специалисты регионального министерства цифровой политики создавали буквально с нуля и в кратчайшие сроки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
В ускоренном порядке был разработан облачный софт, через который провели первичную верификацию граждан. Каждый житель Херсонской области обращался через социальные структуры: пенсионный фонд, министерство труда и социальной политики, банк, где оставляли свои персональные данные, благодаря чему составлялась общая база.
Сегодня через систему обеспечения жителей Херсонской области, их верификации и оперативных выплат прошло около 200 тыс. граждан.