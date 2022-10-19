Санкт-Петербург, , 09:31 — REGNUM Новой шестиэтажный корпус Александровской больницы в Санкт-Петербурге примет первых пациентов в декабре 2022 года, сообщил губернатор региона Александр Беглов. Новое здание в короткий срок может быть трансформировано в инфекционный госпиталь.

Новый корпус Александровской больницы в Петербурге gov. spb.ru

В настоящий момент возведение нового корпуса Александровской больницы близится к завершению. Закончены основные строительные работы, фасад нового здания отделан плиткой, выполнены монтаж кровли, оконных и дверных заполнений. Построен переход в существующий корпус больницы, в ближайшее время оба корпуса будут соединены между собой.

«В новом шестиэтажном здании госпиталя-трансформера уже в декабре 2022 года планируется принять первых пациентов. Это будет новый региональный сосудистый центр, полностью оснащённый российским оборудованием», — сказал глава города.

Сейчас в здании подходят к концу отделочные работы. Подготовлены помещения под установку медицинского оборудования. Проложены и готовы к запуску все инженерные системы. До конца октября планируется подключить новый корпус к электроснабжению, водопроводу и отоплению по постоянной схеме.

«Новое здание спроектировано так, что в случае новой волны пандемии его можно было в кратчайшие сроки переоборудовать в инфекционный госпиталь на 415 коек», — уточнили в Смольном.

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