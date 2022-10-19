Барнаул, , 09:28 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю известило о спасении людей при пожаре на улице Димитрова в Барнауле. Возгорание было обнаружено слишком поздно и на момент прибытия подразделений крыша двухквартирного частного жилого дома и надворные постройки горели открытым огнём, пламя стремительно распространялось по деревянным конструкциям. Соседи, встретившие пожарных, сообщили о том, что в доме находятся люди.

Алтайские пожарные МЧС

«Основной вход в одну из квартир дома был отрезан огнем, а дверь заперта. Таким образом, люди, оставшиеся внутри, не имели шансов на самостоятельное спасение. К тому же помещения уже заполнялись дымом, дорога была каждая секунда», — рассказывают спасатели.

Звено газодымозащитной службы в составе старшего пожарного Максима Ремезова, старшего пожарного Николая Попова и пожарного Александра Жданова было направлено на проверку квартиры и спасение людей. В одной из комнат дома были обнаружены восьмилетний ребёнок и двое взрослых. Времени на спасение почти не оставалось. Спасатели, рискуя собственной жизнью, проявив мужество и решительность, спасли семью из горящего дома. Людей эвакуировали на улицы через оконный проем.

На момент происшествия они спали и могли бы погибнуть от отравления угарым газом, если бы помощь не прибыла вовремя. Избежать трагедии удалось благодаря самоотверженной и слаженной работе пожарных МЧС России.

В ликвидации пожара были задействованы 37 человек личного состава, 10 единиц техники. В ходе тушения из горящего дома был вынесен газовый баллон. Таким образом сотрудники пожарной охраны предотвратили распространение огня на большую территорию. Но главный итог работы всех участников тушения пожара — спасенные человеческие жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября, в результате пожара, случившемся в Рубцовске по ул. Громова, спасены 20 человек.

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