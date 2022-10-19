Пекин, , 09:28 — REGNUM Акцентирование на вызовах и конкуренции со стороны Китая окажет негативное влияние на политическую атмосферу и экономическое сотрудничество между Китаем и Европой, что не пойдет на пользу Европейскому союзу (ЕС) в решении его проблем, заявили китайские эксперты после недавних замечаний главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля о том, что ЕС должен относиться к Китаю более как конкуренту и снизить экономическую зависимость от Пекина в преддверии двухдневного саммита, на котором лидеры ЕС, как ожидается, обсудят «тонкую настройку» связей с Пекином, сообщает 19 октября газета Global Times.

Жозеп Боррель Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci

Выступая после встречи ЕС в Люксембурге 17 октября, на которой министры иностранных дел ЕС впервые в этом году обсудили Китай, Боррель сказал, что роль Китая как «конкурента» стала более центральной среди трехсторонней концепции «партнера, жесткого экономического конкурента и системного конкурента» ЕС, кодифицированной в 2019 году.

Согласно пятистраничному отчету для членов ЕС от Европейской службы внешних действий, которую возглавляет Боррель, блок призван ужесточить свое отношение к Китаю, «еще более сильному глобальному конкуренту для ЕС, США и других партнеров-единомышленников», сообщает Financial Times. Что касается потенциального сотрудничества с Китаем, то документ включает только области изменения климата, окружающей среды и здравоохранения, сообщают СМИ.

Встреча в Люксембурге рассматривается как подготовка к дебатам по Китаю 27 лидеров ЕС на саммите, который начинается в четверг в Брюсселе, в ходе которого ЕС может «наладить отношения с Пекином», согласно сообщению Reuters.

Потенциальное изменение отношения ЕС произошло после того, как Вашингтон официально признал Китай своим «наиболее важным геополитическим вызовом» в стратегии национальной безопасности администрации Байдена. Таким образом, некоторые аналитики рассматривают шаг ЕС как лояльность относительно текущей национальной стратегией США.

Директор Института международных отношений Китайского народного университета Ван Ивэй, заявил Global Times, что давление США на Европу с целью публикации отчета о национальной стратегии Вашингтона может быть причиной для действий политиков ЕС, но перечисление Китая в качестве «более жесткого конкурента» не может решить их системные и фундаментальные проблемы, такие как вопросы безопасности, энергетики, снижение преимуществ традиционного производства, медленная цифровая трансформация и рост популистских и социальных разногласий.

Акцент на конкуренции с Китаем означает, что ЕС больше не будет ценить свою роль в решении глобальных проблем, которые нуждаются в большем сотрудничестве с Китаем, сказал Ван.

«Но стремление уменьшить зависимость от Китая, например, в области сырья и производства, не означает увеличения стратегической независимости Европы, потому что это просто означало бы зависимость от других стран и увеличение затрат», — добавил он.

По его словам, европейские политики в наши дни лучше умеют выплескивать эмоции и передавать противоречия. С точки зрения продвижения реформ, нет никого более способного, чем Ангела Меркель, которая знает, как управлять отношениями с Китаем и Россией, поэтому Германия процветала в течение стольких лет.

Боррель заявил, что Европа должна уменьшить свою зависимость за счет диверсификации цепочек поставок технологий и сырья от Китая, учитывая его «уязвимость» от российских поставок энергоносителей. Но на самом деле Боррель ранее признал на Ежегодной конференции послов ЕС 2022 10 октября, что процветание ЕС основано на дешевой энергии из России и китайском рынке и рабочих.

Директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь заявил Global Times, что Европа, столкнувшись с риском рецессии, пойдет против своих собственных интересов, чтобы подчеркнуть конкуренцию и сократить сотрудничество.

Хотя усиление конкуренции с Китаем еще не превратилось в конкретную систему, сигналы, посылаемые западными политиками, очевидно, окажут негативное влияние на политическую атмосферу между Китаем и Европой и на экономическое и торговое сотрудничество в некоторых областях, учитывая, что Китай искренне подчеркивает необходимость поддержания стабильности и сотрудничества в Отношения между Китаем и ЕС, сказал Цуй.

Всего неделю назад комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис заявил на конференции в Берлине 11 октября, что «отделение» от Китая «не вариант» для компаний ЕС, сообщает Reuters. Домбровскис подчеркнул, что ЕС должен продолжать взаимодействовать с Китаем с прагматизмом и без наивности.

Также 11 октября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что «отделение» от Китая было бы «неправильным ответом», поскольку «глобализация была историей успеха, которая обеспечила процветание многим людям».

Представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил на пресс-брифинге 17 октября, что Китай и ЕС являются партнерами, а не соперниками, призвав ЕС объективно рассматривать сотрудничество Китая и ЕС, расширять общие интересы и вносить вклад в стабильность глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок.