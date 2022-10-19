Днепропетровск, Бывш. УССР, 19 октября 2022, 09:28 — REGNUM Энергетическая инфраструктура Днепропетровской области оказалась под обстрелом, сообщил 19 октября глава обладминистрации Валентин Резниченко.
По его словам, удары по области наносили всю ночь.
«Накрыли огнем два района — Криворожский и Никопольский. В Криворожском районе попали ракетами по энергетической инфраструктуре. Серьезные разрушения», — написал Резниченко в телеграм-канале.
По его словам, без электричества остались города и сёла в нескольких общинах, в том числе один из районов Кривого Рога.
Также начались проблемы с водой, поскольку обесточены некоторые насосные станции.