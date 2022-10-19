Днепропетровск, Украина, 19 октября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Энергетическая инфраструктура Днепропетровской области оказалась под обстрелом, сообщил 19 октября глава обладминистрации Валентин Резниченко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Света нет

По его словам, удары по области наносили всю ночь.

«Накрыли огнем два района — Криворожский и Никопольский. В Криворожском районе попали ракетами по энергетической инфраструктуре. Серьезные разрушения», — написал Резниченко в телеграм-канале.

По его словам, без электричества остались города и сёла в нескольких общинах, в том числе один из районов Кривого Рога.

Также начались проблемы с водой, поскольку обесточены некоторые насосные станции.