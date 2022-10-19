Екатеринбург, 19 октября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Бывший глава Екатеринбурга и экс-член Совета Федерации от законодательной власти Свердловской области Аркадий Чернецкий предлагает реанимировать проект создания крупного муниципалитета с основой в столице Урала. Об этом пишут СМИ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и член Совета Федерации Аркадий Чернецкий

По его замыслу, нужно объединить в проект «Большой Екатеринбург» близлежащие города. Среди них Сысерть, Арамиль, Берёзовский, Верхняя Пышма и Среднеуральск. По словам экс-мэра, это позволит городу стать третьим по величине в России.

Чернецкий добавил, что города уже практически срослись. У них есть единые рынки услуг, жилья, а также общие возможности для работы. Коснулся он и запущенного летом межмуниципального трамвайного маршрута из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму.

«Мы вступили в эпоху, когда города срослись настолько, что людям, которые живут на Эльмаше, доехать до Пышмы гораздо проще, чем до Химмаша. Но в одном случае это междугородняя поездка, а в другом внутригородская со всеми вытекающими отсюда последствиями», — цитирует его Накануне. Ru.

Как сообщало ИА REGNUM, о проекте много говорилось во второй половине нулевых годов. Тогда предлагалось объединить все эти же города, кроме Сысерти. Но реализовать эту мечту Чернецкому тогда не удалось.

Напомним, Чернецкий руководил Екатеринбургом с 1992 по 2010 годы. А потом его отправили в Совет Федерации. В 2021 году экс-мэр перешёл на работу в Законодательное собрание Свердловской области.