Самара, 19 октября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Самаре. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба АО Uzbekistan airports.

Самолет

Сообщается, что борт SSJ-100, который выполнял авиарейс AZO-7059 авиакомпании «Азимут» по маршруту Москва — Ургенч, совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары.

«Причиной стало ухудшения самочувствия пассажира», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что самолет должен был осуществить посадку в аэропорту Ургенча в 07:35 часов (местное временя).

«В связи вынужденной посадкой рейс задерживается. Прибытие в аэропорт «Ургенч» запланировано в 10:15 часов по местному времени. Вылет из Ургенча — в 11:00 часов. Прибытие в аэропорт «Внуково» запланировано на 13:00 часов по московскому времени», — говорится в сообщении пресс-службы.