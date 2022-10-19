Гай, Оренбургская область, 19 октября, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В Оренбургской области проводится доследственная проверка по факту гибели двух сотрудников полиции в результате ДТП, сообщили в СУ СКР п региону

Nnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет

Установлено, что днём 18 октября на 236-м километре трассы Оренбург-Орск на территории Гайского городского округа произошло опрокидывание автомобиля в кювет. Погибли двое мужчин 26 и 37 лет. Травмирован 28-летний мужчина. Ему на месте была оказана медпомощь.

«В настоящее время в рамках проверки производятся процессуальные действия, направленные на полное и всестороннее установление обстоятельств произошедшего. Все пострадавшие являются сотрудниками МУ МВД России «Орское» и в момент произошедшего находились не при исполнении должностных обязанностей», — сказали в СУ СКР по Оренбуржью.