Донецк, , 09:24 — REGNUM Вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли Куйбышевский район Донецка и населённый пункт Красный Партизан. Об этом 19 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Киевская артиллерия ведёт обстрел mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 09:04 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Помимо того, уточняется, что в 09:10 бандеровцы выпустили четыре снаряда калибра155 мм по Красному Партизану.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Севастополе накануне состоялось прощание с двумя героями специальной военной операции.