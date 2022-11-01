Москва, 19 октября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Часть мер эпидемиологической предосторожности, введённых из-за распространения COVID-19, продолжают действовать в Кремле. Об этом сообщил 19 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он подтвердил, что меры предосторожности действуют, в том числе в отношении мероприятий с участием главы государства. В Кремле, в частности, регулярно проводятся тестирования на коронавирус.

«То есть частично они сохраняются», — сказал Песков ТАСС о санитарных ограничениях.

Песков также сообщил, что нет никакой информации о намерении президента Владимира Путина снова сделать прививку от COVID-19.

Читайте также: Попова: ситуация с коронавирусом в России управляемая