Париж, 19 октября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Франции сообщило о 15 арестах по всей Франции во время массовой демонстрации, которая охватила всю страну, передает BFM TV.

kriss_toff Полиция Франции во время протестов в Париже

В кулуарах демонстраций, организованных во вторник, 18 октября, было произведено 15 арестов, в том числе 11 в Париже.

По данным министерства внутренних дел Франции, девять сотрудников полиции получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста в Париже 18 октября привела к столкновениям с полицией. За баррикадами демонстранты бросали снаряды, приближаясь к полиции. Протестующие требуют повышения заработной платы.

Читайте также: В Париже строят баррикады, начались столкновения с полицией