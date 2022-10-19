Санкт-Петербург, 19 октября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников объяснил, почему городским чиновникам повышают заработную плату. Причины и мотивы такого повышения Корабельников перечислил в своём Telegram-канале.

Fincom.gov.spb.ru Алексей Корабельников

«Финансовый» вице-губернатор обратил внимание на политику Петербурга в области индексации минимальной зарплаты. Корабельников напомнил, что МРОТ в Петербурге подняли до 23,5 тыс. рублей с 1 октября 2022 года. А величина прожиточного минимума в Северной столице на 10% проиндексирована с начала лета текущего года. Это стало основой для того, чтобы были подняты все социальные пособия.

Корабельников также отметил, что поднимается и заработная плата работников бюджетной сферы. При этом большая часть таких сотрудников — это те, у кого индексация зарплаты гарантирована «майскими» указами президента РФ Владимира Путина.

«Индексация заработной платы гос. служащим не исключение и также в соответствии с действующим законодательством подлежит индексации с учетом инфляции — на 8,2% в 2023 году — точно так же, как и другим бюджетникам», — заявил Корабельников, напомнив, что зарплаты чиновников не индексировались в 2017 и 2018 годах.

Напомним, что рост зарплат чиновников в Петербурге в среднем составит 8%, примерно 1,6 тыс. рублей. Соответствующий законопроект был принят 18 октября в первом чтении в Законодательном собрании Петербурга.