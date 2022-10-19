Москва, , 09:20 — REGNUM Чубайс может стать фигурантом уголовного дела, считает доктор экономических наук Никита Кричевский. Комментируя 19 октября в своем телеграм-канале известие о том, что в правительстве обсуждают расформирование «Роснано», он пояснил:

Роснано Alkanchik

«Соответствующее обращение Силуанов уже отправил Путину. Который, без сомнения, поддержит. Поскольку бюджет попадает на десятки, а может, сотни миллиардов рублей, возбуждение уголовных дел неизбежно. Вполне возможно, что фигурантом станет сам Чубайс. Но Анатолий Борисович давно за границей — выпустили. Из какой-нибудь солнечной Италии он с тоской взирает на загнивающую Россию, повторяя: «У нас очень много денег».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что финансовые проблемы Роснано усугубились на фоне антироссийских санкционных мер и, как следствие, госкомпания практически утратила возможность обслуживать свои обязательства самостоятельно, известили «Ведомости» со ссылкой на нескольких федеральных чиновников и источник, близкий к компании. Также сказано, что в правительстве России обсуждается возможность ликвидации «Роснано».

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