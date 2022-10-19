Горно-Алтайск, 19 октября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Учащиеся Горно-Алтайского государственного политехнического колледжа имени М. З. Гнездилова шьют балаклавы и пятиточечники для участников специальной военной операции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Горно-Алтайска.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По словам директора колледжа Елены Басаргиной, студенты работают в рамках учебной практики по специальности «Конструирование и моделирование швейных изделий» под руководством преподавателей колледжа».

В колледж уже обратились представители регионального отделения РСПП, а также «Ветераны боевых действий» с предложением оказать содействие в изготовлении снаряжения. В планах учебного заведения также пошив маскхалатов и дождевиков.