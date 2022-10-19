Лос-Анджелес, США, , 09:18 — REGNUM Многим критикам не понравился кинокомикс «Чёрный Адам», главную роль в котором исполнил Дуэйн Джонсон. Об этом 19 октября сообщает портал The Wrap.

Дуэйн Джонсон в фильме «Чёрный Адам» Кадр из трейлера

Как отмечает издание, некоторые эксперты сочли новый фильм студии DC «не впечатляющим», «супер беспорядочным» и «непонятным». Автор портала Cinemablend Эрик Айзенберг заявил, что картина «скорее посредственная, чем плохас», Жермен Люссье (издание Gizmodo) обратил внимание на рваное повествование и заявил, что большая часть «эмоциональных нитей» сюжета «теряется во взрывах».

Автор Uproxx Майк Райан написал в своем обзоре, что он не понимает, зачем сегодня снимать фильм о супергероях с «возможно, самой харизматичной звездой боевиков» и при этом отнимать у неё всю харизму. «Это действительно сбивает с толку», — заявил журналист.

Отметим, что на известном рейтинговом сайте Rotten Tomatoes «Чёрный Адам» сейчас имеет «гнилую» (согласно системе внутренней классификации портала) оценку 55% от критиков, при том, что свои отзывы на фильм оставили уже 62 эксперта. Рядовые пользователи пока не высказали своё мнение, поскольку в кинотеатрах США фильм начнут показывать только 21 октября 2022 года.

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