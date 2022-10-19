Махачкала, 19 октября, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В Дагестане отправлен в СИЗО начальник отдела по организации закупок комитета по государственным закупкам Шамиль Саидов. Советский районный суд Махачкалы отправил его за решетку на время следствия — до 11 декабря 2022 года, сообщили в судебной инстанции.

Арест

Саидова подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий при заключении контракта на строительство школ в селении Охли Левашинского района и в селе Адиль-Янгиюрт Бабаюртовского района.

Как установлено в ходе следствия, в 2021 году подозреваемый помог получить контракт на сумму более 174 млн рублей на строительство школы в селе Охли компании, которая не соответствовала указанным в задании требованиям.

Еще один незаконный контракт с компанией на строительство школы в селе Адиль-Янгиюрт на сумму 257 млн рублей при участии чиновника был заключен в 2022 году, несмотря на то, что в документах фирмы содержались недостоверные сведения.