Севастополь, 19 октября 2022, 09:17 — REGNUM Прощание с двумя героями специальной военной операции состоялось в Севастополе 18 октября, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Александр Каширских — уроженец села Алексеевка Ташлинского района, Оренбурской области, выпускник Михайловской военной артиллерийской академии по специальности «Применение подразделений артиллерии морской пехоты». Награжден медалью «За возвращение Крыма». Алексей Костеев родился в Севастополе, школу окончил в Североморске Мурманской области, участвовал в военной операции в Сирийской Арабской Республике. Награжден медалью «Участник военной операции в Сирии» и медалью «Адмирал Флота Советского Союза Н. Н. Кузнецов».
Оба военнослужащих погибли при отражении вражеской атаки на село Чкалово в Херсонской области.