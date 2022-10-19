Севастополь, , 09:17 — REGNUM Прощание с двумя героями специальной военной операции состоялось в Севастополе 18 октября, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Свеча Gadini

«В Севастополе простились с двумя воинами. Александром Ивановичем Каширских — гвардии капитаном, командиром гаубичного самоходно — артиллерийского взвода в/ч 13 140 и Алексеем Михайловичем Костеевым — гвардии старшим матросом, старшим механиком — водителем гаубичного самоходно-артиллерийского взвода в/ч 13 140», — написал губернатор.

Александр Каширских — уроженец села Алексеевка Ташлинского района, Оренбурской области, выпускник Михайловской военной артиллерийской академии по специальности «Применение подразделений артиллерии морской пехоты». Награжден медалью «За возвращение Крыма». Алексей Костеев родился в Севастополе, школу окончил в Североморске Мурманской области, участвовал в военной операции в Сирийской Арабской Республике. Награжден медалью «Участник военной операции в Сирии» и медалью «Адмирал Флота Советского Союза Н. Н. Кузнецов».

Оба военнослужащих погибли при отражении вражеской атаки на село Чкалово в Херсонской области.