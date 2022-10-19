Мелитополь, , 09:16 — REGNUM Полностью без электричества оказался город Энергодар после удара киевских нацистов из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 19 октября заявил глава администрации города Александр Волга в видеообращении, обнародованном в телеграм-канале городской администрации.

РСЗО HIMARS pentagon.mil

«На данный момент выведена из строя подстанция «Луч», в результате чего отсутствует свет в городе… Все аварийные бригады приведены в боевое состояние, приводят инфраструктуру города в должное рабочее состояние», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики ВСУ обстреляли из американских РСЗО HIMARS администрацию Энергодара.