Пермь, , 09:16 — REGNUM В Пермском крае глава Ординского муниципального округа Александр Мелёхин заявил, что пожертвует премию за успехи в работе беженцам и семьям мобилизованных резервистов. Об этом чиновник сообщил на своей странице в соцсети.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Появилась новость о начислении федеральных премий муниципальным управленческим командам за успехи в работе в 2021 году. Рад, что работа администрации Ординского муниципального округа была высоко оценена и отмечена, горжусь командой. Но с прошлого года многое поменялось. Поэтому эту премию я отправлю в Пермский краевой фонд социальной поддержки населения, который собирает пожертвования для беженцев и помощи семьям мобилизованных», — сказал Александр Мелёхин.

Он призвал глав других муниципальных образований, получивших поощрение, последовать его примеру.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из бюджета Пермского края для поощрения муниципальных управленческих команд правительство выделило свыше 40,717 млн рублей. Размер поощрения главам муниципалитетов варьируется от 90 тыс. до 200 тыс. рублей, командам — от 399 тыс. до 1,8 млн рублей.

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