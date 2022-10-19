Астана, , 09:16 — REGNUM Более 50 международных компаний перебрались в последнее время из России в Казахстан. Об этом 19 октября сообщил на встрече с общественностью в Конаеве президент республики Касым-Жомарт Токаев.

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Он отметил, что непродуктивно концентрировать эти компании в крупных городах. Президент предложил изучить возможность расположить их по периметру строящейся вокруг прежней столицы Казахстана Большой Алма-Атинской кольцевой автомобильной дороги.

«Мы должны создавать все условия для открытия инвесторами новых производств, в том числе осуществляющих релокацию из других стран. Данный вопрос нужно отрабатывать уже сейчас с целью беспрепятственного и бесперебойного товарообмена с зарубежными партнерами», — сказал Токаев.

По мнению президента, Конаев, ставший с июня административным центром Алма-Атинской области, нужно сделать «контрмагнитом» в отношении Алма-Аты.