Ханой, 19 октября, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин, находящийся с визитом в Ханое, встретился 18 октября с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком и премьер-министром Фам Минь Тинем. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, стороны обсудили широкий круг вопросов, в том числе, план укрепления двустороннего сотрудничества.

Представитель Южной Кореи отметил, что в год, когда страны отмечают 30-летие дипломатических отношений, необходимо вывести двусторонние отношения на более высокий уровень.

Он также призвал правительство Вьетнама оказать поддержку южнокорейским компаниям.

В свою очередь, Нгуен Суан Фук призвал к активизации обменов на высшем уровне в сферах экономики и обороны. Он передал президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю благодарность за приглашение посетить Сеул и выразил надежду на скорейшую встречу с южнокорейским лидером.