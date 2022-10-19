Омск, , 09:13 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков отреагировал на обращения в соцсетях и «отдельные сообщения в СМИ» на тему экипировки мобилизованных.

Омский губернатор высказался об экипировке мобилизованных Скриншот с телеграм-канала Александра Буркова

«Чтобы развеять слухи и фейки, официально заявляю: перед отправкой в воинские части ребята получают полную экипировку», — пишет Бурков 19 октября в своём телеграм-канале.

По его словам, Минобороны предоставляет каждому бойцу всесезонный комплект базового обмундирования, одежду для учебных занятий, армейский вещмешок, перчатки, балаклаву, зимнюю шапку, тёплые носки, кепку, тельняшки, утеплённое влагоотводящее бельё, индивидуальные аптечки.

Мобилизованные обеспечиваются шанцевыми инструментами, в том числе сапёрными лопатами, шлемами, бронежилетами. Оружие выдаётся в зависимости от военно-учётной специальности. В дорогу выдаются сухпайки.

По поручению Буркова, омским мобилизованным выдают дополнительный комплект обмундирования.

«Мы постарались учесть все их пожелания, которые они озвучили на нашей последней встрече в военно-полевом лагере», — отметил губернатор.

В дополнительный комплект входят утеплённые сапоги, спальный мешок, спортивная сумка, фонарик с батарейками, туристический коврик, термобельё, пять пар тёплых носков, набор медикаментов.

Предметами дополнительной экипировки бойцов обеспечивают силами бюджета и при помощи предприятий, политических партий, общественных организаций.

«Огромную роль играют волонтёры и просто неравнодушные омичи. Благодарю всех за эту нужную и важную сейчас помощь!» — подытожил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, каждому мобилизованному из Омской области выделят по 100 тысяч рублей. Семьям мобилизованных оказывают помощь волонтёры.

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