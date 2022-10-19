Ульяновск, , 09:13 — REGNUM В Ульяновской области вынесен обвинительный приговор за растрату четырём бывшим сотрудникам ГУ МЧС России по региону. Они получили условные сроки. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстали четыре должностных лица управления МЧС, в том числе экс-начальник регионального ГУ МЧС. Правоохранители установили, что с октября 2020 года по январь 2021 года фигуранты уголовного дела, занимая руководящие должности в ГУ МЧС по Ульяновской области, похитили бюджетные средства, предусмотренные на проведение учебно-методических сборов с личным составом территориальных подразделений.

«Похищенными средствами соучастники распорядились по собственному усмотрению», — говорят в следственном управлении.

В ведомстве отмечают, что ущерб в размере 795 тыс. рублей полностью возмещён.

Бывших сотрудников МЧС суд признал виновными в крупной растрате бюджетных средств с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ), назначив от одного года до двух лет и шести месяцев условного срока.

Напомним, что ранее в Железнодорожном районе Ульяновска завершили расследование уголовного дела по факту растраты на 2 млн рублей. Речь идёт, по данным правоохранителей, о продаже переданных на хранение станков.

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Как сообщало ИА REGNUM , ранее в присвоении средств в Ульяновской области заподозрили руководителя одного из отделений связи.

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