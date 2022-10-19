Новосибирск, 19 октября, 2022, 09:14 — ИА Регнум. В Новосибирской области мобилизованных отцов троих детей в ближайшее время вернут домой. Об этом 19 октября сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Могу подтвердить, что вернут. Мое отношение очень позитивное к этому решению. Потому что если мы все эти годы декларировали, что многодетная семья для государства, для общества — это главная ценность, то странно, почему в гражданском секторе законодательства многодетная семья — это три и более детей, а в военном секторе — это четыре и более. Видимо, это противоречие было устранено, — приводит «Сибкрай» слова Травникова. — И действительно, теперь многодетные отцы не подлежат мобилизации. И несмотря на то, что нормативного акта ещё не выпущено, все указания по линии министерства обороны даны и в адрес военкомов, и в адрес командиров частей формирователей. Наши военкоматы уже эту установку отработали и аннулировали повестки в отношении мужчин, у которых трое детей».

При этом Травников подчеркнул, что наличие троих детей должно быть подтверждено документально, а мобилизованный должен изъявить желание вернуться.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Госдума не стала закреплять на уровне закона освобождение от мобилизации многодетных отцов с тремя и более детьми. Соответствующие поправки депутатов фракции КПРФ были отклонены.

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