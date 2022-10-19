Нью-Йорк, США, 19 октября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. «Нью-Йорк Айлендерс» одержала победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

Nhl.com Евгений Свечников в сгставе команды «Детройт Ред Уингз»

В составе «Айлендерс» шайбы забросили нападающие Андерс Ли, Зак Паризе, Оливер Вальстрём, оформивший дубль, и Кэл Клаттербак.

В составе «Сан-Хосе» российский нападающий Евгений Свечников забил гол и отдал одну результативную передачу. Также отличился форвард Нико Штурм.

«Айлендерс» одержали вторую победу подряд и набрали четыре очка в трёх матчах. «Сан-Хосе» потерпел пятое поражение подряд на старте сезона и не набрал очков.

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