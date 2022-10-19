Энергодар, Запорожская область, , 09:10 — REGNUM Бандеровские боевики предприняли попытку захватить Запорожскую атомную электростанцию. Об этом 19 октября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Запорожская АЭС Ralf1969

«Минувшей ночью с южного района города Запорожья и других направлений вышла большая группа десантных катеров, переполненных боевиками сил специальных операций. Также с ними шло большое груженое судно», — уточнил в беседе с РИА Новости Рогов, указав, что в высадке десанта принимали участие не менее 30 катеров.

Он добавил, что после обстрелов города началась попытка высадки десанта, в том числе с целью захвата Запорожской АЭС.

«Бой шёл несколько часов, не менее трёх — трёх с половинной часов. Попытка высадки десанта была отбита», — подчеркнул Рогов.

Напомним, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией Владимир Рогов заявил, что Киев готовит наступление на Энергодар, в частности — на Запорожскую АЭС. По его словам, ситуация находится под контролем, эвакуация жителей из прифронтовой территории не рассматривается.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 18 октября ВСУ нанесли удар по ТЭС и промзоне Энергодара. Стрельбы велась, предположительно, из американских гаубиц М777, было выпущено десять снарядов.

На следующий день, 19 октября, киевские войска обстреляли здание администрации Энергодара. ВСУ нанесли ракетный удар с применением реактивной системы залпового огня HIMARS. Также пострадали объекты инфраструктуры — мост при въезде в город и подстанция «Луч».

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД Италии дали находящимся в Киеве совет из трёх слов