Джакарта, , 09:10 — REGNUM Правительство Индонезии решило снести стадион в Маланге после трагедии, унесшей жизни 133 человек, сообщает CNN Indonesia.

Стадион Donland.ru

Президент Индонезии Джоко Видодо подтвердил решение о сносе стадиона после встречи с президентом FIFA Джанни Инфантино.

«Мы снесем стадион в Маланге и построим его заново в соответствии со стандартами FIFA», — заявил президент во время пресс-конференции.

Джанни Инфантино подчеркнул, что главным приоритетом FIFA являются футболисты и болельщики в Индонезии.

«Это прекрасная футбольная страна, страна, где футбол интересует более 100 миллионов человек», — отметил Джанни Инфантино.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо считает, что международная федерация футбола FIFA откроет офис в стране.

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