Бухарест, 19 октября, 2022, 09:10 — ИА Регнум. В международном аэропорту столицы Румынии Бухареста — Отопени совершил вынужденную посадку пассажирский самолет, следовавший по маршруту Нью-Дели (Индия) — Франкфурт (Германия). Об этом 19 октября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

manolofranco Самолет

По предварительным данным, незапланированное приземление авиалайнера было произведено из-за сердечного приступа у одного из пассажиров воздушного судна.

Детали инцидента не уточняются.

В аэропорт были вызваны несколько бригад скорой помощи. Пациент госпитализирован в одну из центральных клиник Бухареста.

Самолет продолжил рейс через несколько часов.