Село Детчино, Калужская область, , 09:18 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Калужской области Олег Комиссар и Татьяна Дроздова приняли участие в торжественном открытии памятного знака бойцам 1081-го стрелкового полка 312-й стрелковой дивизии Красной Армии в посёлке Детчино Малоярославецкого района, сообщили 19 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания.

В Детчино открыли памятный знак, посвящённый подвигу бойцов Красной Армии Законодательное собрание Калужской области

312-я красноармейская стрелковая дивизия была сформирована в Казахстане. 1081 полк, входящий в состав дивизии, осенью 1941 года держал оборону Детчинского рубежа.

«Полк сражался пять суток в окружении, проявляя беспримерный героизм и отвагу. В результате героической обороны Детчино у немецко-фашистских захватчиков не получилось взять в котёл 43 армию», — отметила Татьяна Дроздова.

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