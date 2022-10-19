Аресибо, Пуэрто-Рико, , 09:06 — REGNUM Специалисты управления окружающей среды и природных ресурсов Пуэрто-Рико обнаружили на необитаемом острове недалеко от пуэрториканской территории 103 гаитянских мигранта, заявил журналистам представитель Таможенно-пограничной службы США Джеффри Кинонес.

Необитаемый остров Цитата из м/ф «Красная черепаха». реж Майкл Дадок де Уит. 2016. Франция, Бельгия, Япония

Группа состояла из 60 женщин, в том числе 3 беременных, а также 5 детей в возрасте от пяти до 13 лет и 38 мужчин. В настоящее время власти Пуэрто-Рико проверяют и опрашивают обнаруженных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американский президент Джо Байден хочет разрешить въезд в США десяткам тысяч венесуэльских мигрантов, которые просят убежища из-за экономического и гуманитарного кризиса в Венесуэле.

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