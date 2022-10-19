Ереван, 19 октября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Во время вооруженных конфликтов с Азербайджаном пропали без вести 1023 армянина. Об этом 19 октября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в соцсети Twitter.

Primeminister.am Никол Пашинян

По его данным, 777 человек пропали во время Карабахской войны, длившейся с 1992 по 1994 год, 217 — войны в Карабахе в 2020 году и 29 — во время боёв на армяно-азербайджанской границе, произошедших 13 и 14 сентября 2022 года.

«Мы надеемся, что Азербайджан будет сотрудничать для выяснения судеб наших соотечественников», — написал Пашинян.