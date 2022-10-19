Уфа, 19 октября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Торговый дом «Уфа-Тегеран» намерены создать в Башкирии. Об этом 19 октября сообщил министр торговли и услуг БашкирииАлексей Гусев в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Подписали соглашение о создании торговых домов в Уфе и Тегеране. Они станут проводниками для наших компаний на рынки Башкирии и Ирана», — сообщил он.

Чиновник отметил, что основной задачей совместного предприятия «Торговый дом «Уфа-Тегеран» будет организация взаимных поставок продовольствия между регионами.

Он считает, что это позволит производителям Башкирии выйти на иранский рынок с минимальными рисками.

«Иранской стороне открытие на нашей территории такого представительства тоже интересно. В том числе, благодаря выгодному географическому расположению Башкирии. Он может выступать логистическим центром для дальнейших поставок в другие субъекты России», — отметил министр.

Гусев также выказал убежденность в том, что это станет дополнительным стимулом для долгого взаимовыгодного сотрудничества предпринимателей республик.

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