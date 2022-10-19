Вашингтон, , 09:03 — REGNUM США отстали от своих противников России и Китай по части производства и испытания гиперзвуковых ракет, заявил член палаты представителей США республиканец Даг Ламборн 18 октября на посвященной этому вопросу конференции, сообщает The Hill

Гиперзвук Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как страна, мы отстаем от Китая и даже от России, и это не очень хорошая ситуация», — сказал Ламборн, добавив, что гиперзвук — это «совершенно новый тип наступательных возможностей, и мы отстаем, без сомнения».

Обеспокоенность Ламборна поддержали ученые и эксперты по оружию, которые присоединились к мероприятию организованной изданием конференции «Национальная безопасность на скорости звука: гиперзвук в американской обороне», спонсируемом Raytheon Industries. Гиперзвуковые ракеты — это оружие, способное двигаться со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, примерно 4000 миль в час. Они спроектированы так, чтобы быть настолько быстрыми, что другие оборонные технологии не могут вовремя среагировать, чтобы предотвратить удары.

Читайте также: США могут лишить КНР и РФ гиперзвуковой дубины за копейки — Foreign Policy