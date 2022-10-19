В США обеспокоены отставанием от России и Китая по гиперзвуку
Вашингтон, 19 октября, 2022, 09:03 — ИА Регнум. США отстали от своих противников России и Китая по части производства и испытания гиперзвуковых ракет, заявил член палаты представителей США республиканец Даг Ламборн 18 октября на посвященной этому вопросу конференции, сообщает The Hill
Обеспокоенность Ламборна поддержали ученые и эксперты по оружию, которые присоединились к мероприятию организованной изданием конференции «Национальная безопасность на скорости звука: гиперзвук в американской обороне», спонсируемом Raytheon Industries. Гиперзвуковые ракеты — это оружие, способное двигаться со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, примерно 4000 миль в час. Они спроектированы так, чтобы быть настолько быстрыми, что другие оборонные технологии не могут вовремя среагировать, чтобы предотвратить удары.
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