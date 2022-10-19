Вашингтон, 19 октября, 2022, 09:03 — ИА Регнум. США отстали от своих противников России и Китая по части производства и испытания гиперзвуковых ракет, заявил член палаты представителей США республиканец Даг Ламборн 18 октября на посвященной этому вопросу конференции, сообщает The Hill

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвук

«Как страна мы отстаем от Китая и даже от России, и это не очень хорошая ситуация», — сказал Ламборн, добавив, что гиперзвук — это «совершенно новый тип наступательных возможностей, и мы отстаем, без сомнения».

Обеспокоенность Ламборна поддержали ученые и эксперты по оружию, которые присоединились к мероприятию организованной изданием конференции «Национальная безопасность на скорости звука: гиперзвук в американской обороне», спонсируемом Raytheon Industries. Гиперзвуковые ракеты — это оружие, способное двигаться со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, примерно 4000 миль в час. Они спроектированы так, чтобы быть настолько быстрыми, что другие оборонные технологии не могут вовремя среагировать, чтобы предотвратить удары.

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