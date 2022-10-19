Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, 19 октября, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В Тазовском районе Ямала утром 19 октября утонул машинист холодильных установок. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры На месте трагедии

Трагедия произошла в районе рыбодобывающего предприятия. С несамоходной рефрижераторной установки упал за борт и утонул 65-летний машиниста холодильных установок ООО «Тазагрорыбпром».

По данному факту следственным органом проводится проверка исполнения законодательства в сфере безопасности судоходства и причин гибели человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, житель Шурышкарского района ЯНАО подозревается в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации моторной лодки, которое повлекло гибель женщины в реке.