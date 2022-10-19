Оренбург, 19 октября, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили две партии заражённого винограда происхождением из Узбекистана. Ягоду вернут в страну отправления, сообщили в Управлении Россельхознадзора по региону.

Управление Россельхознадзора по Оренбургской области Виноград

По данным ведомства, в 41,8 тонны винограда на складе временного хранения обнаружили повилику. Наличие карантинного объекта подтверждено лабораторной экспертизой.

Возбуждено административное производство. Выданы предписания о возврате подкарантинной продукции в страну отправления. В соответствии с требованиями законодательства в сфере карантина растений Евразийского экономического союза и Российской Федерации ввоз зараженной продукции запрещен.