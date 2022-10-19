Спасск-Дальний, Приморский край, 19 октября, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В Спасске-Дальнем установили первую электронную водоразборную колонку, отпускающая воду при помощи магнитных карт. «Примтеплоэнерго» планирует запустить ещё почти 50 таких колонок в муниципалитетах края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Пресс-служба «Росводоканал Тюмень» «Умная» колонка

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Реализация проекта позволяет в полном объёме обеспечить качественной питьевой водой жителей микрорайона Арматурный Спасска-Дальнего. Кроме этого, в режиме реального времени можно отследить объемы потребления воды и исключить её потери. Воспользоваться водой из автоматизированной колонки жители домов, не подключенные к централизованному водоводу, могут по специальным магнитным картам.

Колонки надёжны и эффективны в эксплуатации, не замерзают зимой, так как обогреваются термокабелем, что позволяет их использовать круглый год, в том числе в период сильных холодов.

Как отметил главный инженер «Примтеплоэнерго», к реализации проекта по замене старых колонок «умными», приступили в том числе из-за несанкционированного разбора воды. Выходило, что платили за воду одни, а пользовались — другие. Цифровые колонки обеспечивают полный контроль потребления воды.

Как сообщало ИА REGNUM, два водовода намерены начать строить в 2022 году в Самаре.