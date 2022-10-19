Москва, , 09:07 — REGNUM Администрация США попросила о дополнительных полномочиях, которые позволят быстрее направлять оружие союзникам и партнёрам Вашингтона, включая киевский режим. Об этом говорится в заявлении Белого дома по законопроекту о полномочиях в области национальной обороны на 2023 финансовый год.

Белый дом. США (сс) The White House

Белый дом, ссылаясь на «уроки, извлечённые из текущих усилий США по предоставлению [Киеву] дополнительной помощи», обратился к Конгрессу США. Администрация предлагает создать Фонд приобретения критических важных боеприпасов и Счёт передачи оборонного экспорта.

В текущем варианте законопроект не даёт таких полномочий. Без них могут повториться проблемы, связанные с удовлетворением резко возросшего спроса, промедлениями в поставках боеприпасов и систем вооружений союзникам и партнёрам, говорится в заявлении.

Если дополнительные полномочия будут одобрены, их включат в законопроект, сейчас находящийся в разработке у сената. Голосование по документу начнётся не раньше ноября.

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