Рим, , 08:59 — REGNUM Неизменно дружественные и взаимовыгодные отношения с Италией старается поддерживать Россия, которая никогда не наносила ущерба этой стране и её народу. Об 19 октября заявил посол РФ в Италии Сергей Разов в интервью ТАСС.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

Как указал посол РФ, в данный момент отношения России и Италии фактически находятся в режиме затяжной паузы, и это выбор был сделан не российской стороной.

«Несмотря на постоянно звучащие в заявлениях отдельных политиков и СМИ Италии обвинения России во вмешательстве в электоральные и внутриполитические процессы в этой стране, в неких гипотетических атаках, угрозах, шантаже со стороны России, люди, знающие фактическое положение дел, согласятся с тем, что Россия не делала и не делает ничего такого, что наносило бы реальный ущерб Италии и её народу, с которым мы неизменно поддерживали дружественные, взаимовыгодные отношения», — сказал он.

Также российский дипломат уточнил, что он убеждён в том, что ключевые интересы двух стран в большинстве своём «совпадают, параллельны или созвучны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Италии Сергей Разов заявил, что с приходом к власти в Италии нового правительства нет оснований ждать существенного изменения курса политики Рима в отношении России