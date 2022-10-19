Бухарест, 19 октября, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Землетрясение силой в 3,7 произошло 19 октября в районе сейсмически опасной зоны уезда Вранча на юго-востоке Румынии. Об этом сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Zeml.info Землетрясение

Согласно официальной информации, подземный толчок был зафиксирован в 04:39 по местному времени. Как отмечают представители Института геофизики Румынии (ИГФР), эпицентр природного явления находился на глубине 115 км.

Данных о жертвах и разрушениях нет. В регионе работают ведущие специалисты ИГФР.

Напомним, в октябре нынешнего года в Румынии произошло 20 землетрясений силой от 2 до 4 баллов по шкале Рихтера.