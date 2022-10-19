Ботлихский район, Дагестан, , 08:58 — REGNUM Житель Ботлихского района Дагестана выдал полиции целый арсенал оружия. Среди сданного им — пулемет Владимирова, винтовки «Мосина», пистолет Макарова, несколько револьверов кустарного производства, пистолеты, два охотничьих ружья и более 4400 патронов разного калибра, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Оружие © Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике

По словам 33-летнего мужчины, оружие и боеприпасы принадлежали его покойному отцу. Он якобы нашел все это в 1999 году в лесном массиве. Арсенал хранился до тех пор, пока сын не решил сдать его правоохранительным органам в рамках объявленной операции «Оружие-выкуп».

Напомним, органы правопорядка выкупают у граждан Дагестана оружие по установленным ценам: пистолет — 45 тыс. рублей, автомат — 60 тыс. рублей, охотничье гладкоствольное ружье — 4,5 тыс. рублей, один патрон - 15 рублей. Акция проводится с 2014 года. Срок её действия продлен до 2023 года, ранее сообщало РИА «Дагестан».