Якутск, 19 октября 2022, 09:06 — REGNUM Призывные мероприятия на участие в спецоперации в защиту Донбасса завершатся в Якутии в ближайшие дни. Об этом заявил 19 октября в передаче «Прямой разговор» глава республики Айсен Николаев.
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Он подчеркнул, что сейчас мобилизация в Якутии идёт качественно, и случаев, когда резервистов забирают по ошибке, почти нет.
Как сообщало ИА REGNUM, к нему обратилась жительница одного из сёл республики с просьбой найти ей подмогу для заготовки на зиму льда для питья. Женщина позвонила в передачу «Прямой разговор».