Якутск, 19 октября, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Призывные мероприятия на участие в спецоперации в защиту Донбасса завершатся в Якутии в ближайшие дни. Об этом заявил 19 октября в передаче «Прямой разговор» глава республики Айсен Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

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Он подчеркнул, что сейчас мобилизация в Якутии идёт качественно, и случаев, когда резервистов забирают по ошибке, почти нет.

«Опыт первых дней показал, что, когда массово призывали военкоматы, мы были вынуждены возвращать мобилизованных из Владивостока, Улан-Удэ, Хабаровска. Сейчас мы работаем качественно, врачебные комиссии организованы и в районах, и в республиканском сборном пункте в Якутске. Поэтому случаев возврата якутян из частей практически нет. Мы уверены, что в ближайшие дни частичная мобилизация у нас будет завершена», — сказал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, к нему обратилась жительница одного из сёл республики с просьбой найти ей подмогу для заготовки на зиму льда для питья. Женщина позвонила в передачу «Прямой разговор».