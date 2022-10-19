Херсон, , 08:57 — REGNUM Киевские боевики могут уже в ближайшее время начать наступление на Херсон. Об этом 19 октября заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«По имеющимся у нас данным, укронацисты, подталкиваемые Западом, уже в ближайшее время начнут наступление на город Херсон. Не исключены обстрелы города Херсона и правобережной части Херсонской области», — подчеркнул в видеосообщении с телеграм-канале Стремоусов.

При этом замглавы администрации подчеркнул, что противнику будет дан решительный отпор.

«Город сдавать мы не собираемся. Будем стоять до конца. Нацистов в город мы не пустим», — указал Стремоусов.

Он также добавил, что на фоне сложившейся ситуации населению, проживающему на правобережной части Днепра в Херсонской области, настоятельно рекомендовано на время боевых действий перебраться на левобережную часть региона или же выехать в другие субъекты России.

Стремоусов сообщил, что жильё, которое люди могут потерять из-за «ракетных и бомбовых ударов нацистами, будет компенсировано на территории других субъектов Российской Федерации».

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин заявил, что в Херсоне сложилась ситуация, опасная для мирного населения города. По его словам, из-за обстрелов ВСУ есть проблемы с электричеством, водой и доставкой продовольствия.

В этой связи руководство региона приняло решение об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра.

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